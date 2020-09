BARD, Stanislas



À la Maison de soins palliatifs de Laval, le 12 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Stanislas Bard, époux de Mme Francine Gagnon.Outre son épouse et suite à un difficile combat contre le cancer, il laisse dans le deuil ses enfants Manon et Ghislain. Il quitte également plusieurs membres de sa grande famille (et leurs enfants), des ami(e)s et des connaissances.Grâce aux derniers soins reçus à la Maison de soins palliatifs de Laval par un personnel dévoué et calme, son départ vers un dernier voyage pour aller retrouver plusieurs membres de sa famille et des ami(e)s s'est fait tout en douceur. Merci à cette équipe.Tout en respectant les règles de la distanciation sociale, la famille vous accueillera le vendredi 25 septembre 2020 de 16h30 à 19h à la:Une cérémonie en son honneur aura lieu à 19h en toute intimité (Covid-19 oblige).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Laval ou à la Fondation québécoise du cancer.