LAFERRIÈRE POULIOT, Diane



Subitement et entourée de sa famille, le 10 septembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Diane Laferrière, épouse de feu monsieur Robert Pouliot.Elle laisse dans le deuil ses filles Annik (Luc Séguin) et Brigitte, ses petits-enfants Mandy et Jessy Séguin, son frère Gilles Laferrière, sa soeur Johanne McCarthy ainsi que de nombreux parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 26 septembre à 13h30 en l'église de Sainte-Justine-de-Newton, suivie de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès 12h30.