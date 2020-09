MERCURE, Réal



Paisiblement à son domicile de Sabrevois, le 3 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Réal Mercure, époux de feu Mme Suzanne Bélanger et fils de feu M. Paul Mercure et de Mme Évelyne Tousignant, anciennement résident de Montréal.Il laisse dans le deuil son fils Stéphane Mercure ainsi que son amie de coeur; ses frères et sa soeur Maurice, feu Robert (Germaine), feu Pauline, feu René (Francine Collard) et Denis Mercure (Lisette Héroux); ses beau-frère et ses belles-soeurs, ses cousins et ses cousines, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.cale dimanche 27 septembre de 14h00 à 16h00, suivi d'une prière à 16h00 au complexe même.