DUPERRON, Guy



À Drummondville, le 12 septembre 2020, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Guy Duperron, époux de dame Pauline Chauvette, demeurant à Saint-Guillaume.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants: Éric (Chantal Pilon) et Nancy (Marc Béliveau), ses petits-enfants: Megan, Jasmin et Maxime ainsi que ses deux enfants nés d'union précédente: Michel et Christiane; sa soeur Louise (Pierre Poirier), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle.La famille accueillera parents et amis au/ YVES HOULE85 RUE PRINCIPALESAINT-GUILLAUMEle dimanche 27 septembre de 13h à 16h. Une Célébration liturgique aura lieu le dimanche 27 septembre à 16h au centre funéraire.Téléc.: 819-477-4289www.yveshoule.com