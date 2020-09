DUMAIS, Lise (née St-Pierre)



Le 28 août 2020 à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lise Dumais, épouse de feu Claude Dumais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Josée), Suzanne (feu Normand) et Chantal (Patrick), ses petits-enfants Jean-Philippe, Guillaume, Olivier, Julien, William et leur conjoint(e). Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants Éliane et Noah, sa belle-soeur et amie Françoise, son beau-frère Roger, ses neveux et nièces, autres parents et ami(es).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 27 septembre 2020 de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole sera célébrée sur place à 16h30.