Beaulieu, Fernand

- Extrait de son testament.À Montréal, le 23 mars 2020, suite à une longue maladie, est décédé l'Abbé Fernand Beaulieu, messager de la parole du Christ durant 40 ans au Diocèse de Montréal.Fils de feu Henri Beaulieu et de feu Cécile Gagnon, il laisse dans le deuil ses deux soeurs Monique (feu Pierre Morin) et Hélène (Richard Dorval), ses nièces Isabelle, Anne-Marie, Marie-Lou, Marie-Christine et leur famille ainsi que de nombreux confrères, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du diocèse et de l'unité de soins de longue durée des Appartements du Square Angus pour la qualité des soins personnalisés auxquels l'Abbé Beaulieu a bénéficié jusqu'à la fin.Ses funérailles seront célébrées sous la présidence de Mgr Gilles Lussier à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, angle René-Lévesque Ouest et Mansfield, le samedi 26 septembre 2020 à 15h. La famille sera présente dès 14h pour recevoir les condoléances.Les funérailles seront diffusées à 15h via:et par la suite via:Fernand sera inhumé au cimetière Le Repos Saint-François D'Assise à une date ultérieure.À sa mémoire, des dons envoyés à la Société Alzheimer pour la recherche sur la maladie de la P.S.P. seraient grandement appréciés.COMPLEXE FUNÉRAIRET. SANSREGRET LTÉE