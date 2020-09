JOBIDON, Ghislain



À St-Mathieu de Beloeil, le 27 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Ghislain Jobidon, fils de feu madame Simone Tremblay et de feu monsieur Adrien Jobidon, a été précédé par feu madame Lucie Bernard et laisse dans le deuil sa conjointe madame Agnes Lapierre, son fils unique Sylvain (Nathalie), ses deux petits-enfants Magalie et Etienne ainsi que ses frères et soeurs, Denise, Jean-Claude, Jean-Marc, Nicole, Francine et Linda, de même que ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi plusieurs neveux et nièces, tous les membres de la famille Bernard et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche, 27 septembre 2020 de 13h à 15h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le même jour de 15h30 à 16h.La famille désire remercier tout le personnel soignant de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et pour tous les bons soins prodigués. Des remerciements sont également adressés à tout le personnel de la Clinique de l'Insuffisance cardiaque de l'Institut de Cardiologie de Montréal et aux Équipes de Pneumologie et de Néphrologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.Au lieu des fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Ghislain Jobidon.