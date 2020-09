Picard, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Huguette Picard survenu à Boucherville, le 3 septembre 2020, à l'âge de 87 ans.Cadette d'une famille de 17 enfants, elle était la fille de feu M. Joseph Picard et feu Mme Dorsina Corbeil. Elle était l'épouse de M. Jean-Guy Laporte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc-Antoine (Jennifer Booth-Laporte) et Caroline (Raouf Absi), ses petits-enfants: Catherine et Gabriel Morin-Laporte, neveux et nièces, d'autres parents, ainsi que d'innombrables amis.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier. Car, en plus de leurs bons soins donnés avec Coeur et humanité à Mme Picard, la famille tient remercier les équipes de soins du centre d'hébergement Jeanne Crevier de Boucherville pour leur écoute et leur compréhension 100 fois offertes, leur présence si rassurante et par-dessus tout, pour leur Amour si bien exprimé.Veuillez noter qu'avec la situation actuelle, le port du masque est obligatoire pour tous et la distanciation est recommandée. Noter également que les places sont limitées à l'intérieur de la résidence funéraire et qu'un membre du personnel vous indiquera le moment pour entrer dans l'établissement.