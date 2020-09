GUÉNETTE, André



À Montréal, le 2 septembre à l'âge de 84 ans, est décédé André Guénette, époux de Huguette Provencher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Greg), Johanne et Suzanne (Daniel), ses petits-enfants Sophie (Julien) et Sébastien (Isabelle), ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces et amis(es).La famille recevra les condoléances le dimanche 27 septembre 2020 de midi à 16h, suivi d'une réunion de prières au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel en oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le soutien et les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal qui ont été toujours présents pour nous.Au lieu de fleurs, afin de soutenir la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, 1110 rue Jean-Talon Est, bureau 301, Montréal, Qc, H2R 1V9, un don serait apprécié.