SÉGUIN, Jean



À Repentigny, le 11 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean Séguin, époux de madame Jacqueline Thifault.Il laisse dans le deuil ses enfants Philippe (Bouakham Khongsavat), Geneviève (Sandro Mussini) et Guillaume (Marie-Christine Filion), ses petits-enfants William, Zackary, Maeva, Erica, Mattéo, Antoine et Éllie, ses frères et soeurs Diane (Léo), Andrée (Richard), Jocelyne (Robert) et Michel (Yvette), sa belle-mère madame Antoinette Guindon, ses beaux-frères et belles-soeurs Louise (Jacques), Monique (Michel), Lucie (François), Claire (Mauro), Michèle (Jean-Yves), Jacinthe (Yvon), Jocelyne (Diane), Danielle (Christian), Sylvie (Luc), Maryse (Alain), Sylvain (Sonia), Myriam (Raymond), Marie-Andrée (Donna), Nathalie (Philippe) et Jean-Charles ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don pour sa fille Geneviève qui livre un combat contre un cancer du sein incurable auprès de la Fondation cancer du sein du Québec. www.rubanrose.orgLa famille recevra les condoléances selon les mesures sanitaires en vigueur le vendredi 2 octobre de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie en sa mémoire de 17h à 18h en la chapelle du:Joignez-vous à nous afin de se remémorer de bons souvenirs de Jean.