MARTIN PROULX, Diane



À St-Jean-sur-Richelieu, le 25 août 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Diane Proulx, épouse de M. Jacques Martin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Patrick Rivard) et Julie (Sébatien Blain), ses petits-enfants: Zackary, Élodie, Arnaud et Eliott, ses deux soeurs Manon et Linda, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre dès 13h en l'église St-Mathias, située au 280, ch. Des Patriotes, St-Mathias-sur-Richelieu, suivi des funérailles à 14h.