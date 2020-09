LABBÉ, Lise



À sa résidence, le 6 septembre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée Madame Lise Labbé, fille de feu Alfred Labbé et de feu Cécile Bégin, demeurant à St-Hubert et native de La Patrie.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Pierre, Claude (Lise Hawey), Rachel (feu Alain Dubreuil), Robert (Helena Labbé), Lucie (Denis Prévost), Jean (Maryse Carrier); ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, en l'église St-Pierre de La Patrie, le samedi 26 septembre 2020 à compter de 9h30. Les funérailles seront le jour même à 10h30 en l'église St-Pierre de La Patrie. Inhumation au cimetière paroissial.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la Covid-19. Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires.Lise était très engagée à la cause animale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au refuge où elle s'impliquait: