PAQUETTE, Michel



Le 14 septembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Michel Paquette, ex-policier de la ville de Montréal, époux de Mme Francine Girouard Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Jean), ses petits-enfants Jean-Michel et Janie-France, ses frères André (Jacqueline) et Sylvain (Nathalie), sa soeur Lorraine (Sylvain), sa belle-famille Girouard, ses trois filleules Chantal, Stéphanie, Sonia ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour les condoléances le dimanche 27 septembre entre 13h00 et 16h00 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une cérémonie suivra en la chapelle de la Maison Darche dès 16h00.Le port du masque est obligatoire lors des visites.