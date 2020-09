SARKISIAN, Julie Shamiran

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Julie Shamiran Sarkisian, survenu le 13 septembre 2020, à l'âge de 51 ans. Elle était la fille d'Ohanes Sarkisoglu et de feu Louise Michaud.

Outre son père, elle laisse dans le deuil sa fille Maïka, son frère Hugo, son oncle François ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.

Compte tenu des circonstances actuelles, seules les personnes ayant été invitées pourront être présentes à la cérémonie. Ceux qui désirent y assister pourront le faire virtuellement lors de la webdiffusion le samedi 26 septembre 2020 à 14h ou en reprise via le lien :

https://commemora.tv/diffusions/17736



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer du sein.

Vos messages de condoléances peuvent être envoyés au:

www.cfo.coop

COOP.FUN. DE L'OUTAOUAIS

95 BOUL CITE DES JEUNES

J8Y 6X3

GATINEAU

8197782425

conf@cfo.coop