FILION, Claire



À St-Jérôme, le 16 septembre 2020, est décédée Mme Claire Filion à l'âge de 68 ans. Elle était la fille de feu Camile Filion et feu Marguerite Gratton.Elle laisse dans le deuil son époux M. Guy Beauchamp, ses enfants Karine (François), Karl (Catherine), Mathieu, sa belle-fille Joëlle (Stephan), ses petits-enfants Lauriane, William, Elliot, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 25 septembre 2020 à 10 h 30 à l'église St-Antoine (705 boul. Des Laurentides, St-Jérôme, Qc, J7Z 4M6). La famille y sera présente dès 10 h pour recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.En sa mémoire, un don à la Fondation québécoise du cancer www.fqc.qc.ca et à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord pallia-vie.ca serait apprécié.