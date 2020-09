BARBE, Marie-Jeanne



À Montréal, le 16 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie-Jeanne Barbe, épouse de feu monsieur Augustin Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Loris), Denis (Sylvie), Claude (Diane) et Lucie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 septembre 2020 de 10h à 11h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Riviera pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Parkinson serait apprécié en sa mémoire.