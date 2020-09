DE LA SABLONNIÈRE, Josée



À Laval, le 29 mars 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Josée de la Sablonnière. Précédée de sa mère Marthe Latour et de son père André de la Sablonnière, elle laisse dans le deuil son époux Yvon Robitaille, ses trois filles Annie-Kim, Coralie et Audrey-Jade, ses cousines, notamment Louise de la Sablonnière et Monique Teasdale, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 26 septembre 2020 de 10h à 12h, suivi d'une cérémonie religieuse au salon même.