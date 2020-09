LAPLANTE, Maurice



À Beauharnois (Melocheville), le 8 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Maurice Laplante, fils de feu Léon Laplante et de feu Marie-Rose Gendron.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Ghislaine Mathieu, ses soeurs et son frère: Hélène (feu Maurice Legris), Lucille (feu Jean-Jacques Fortier), Louis (Imelda Duval), les fils de sa conjointe: Eric et Dominic Rolland ainsi que ses petits-enfants: Mathis, Daven, et Maéva.Il laisse également ses belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Il était le frère de feu Raymond (feu Françoise Roy), feu Paul-Émile (Denise Leduc), feu Jean-Claude (Jeannine Faubert), feu Denis (Lucie Rose), feu André et feu Françoise.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 25 septembre 2020 à 14h en l'église St-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h.L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix honorera sa mémoire.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200