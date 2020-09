GAMELIN, Gilles



C'est avec une énorme tristesse que nous annonçons le décès de M. Gilles Gamelin, survenu le 4 avril 2020 au CHSLD St-Antoine de Padoue, demeurant autrefois à St-Calixte.Il est allé rejoindre sa mère Mme Éva Lefebvre, il laisse dans le deuil sa compagne de toujours; Margo Scofield, ses enfants; Diane (Léo), Manon (Manuel), Gilles Jr. (Johanne), Carole (Francis), Chantal (Ynego), ses cinq petits-enfants, la mère de ses enfants Mme Jeannette Barrette, sa soeur Lise Moreland, ses frères; Denis (Madeleine), Serge (Francine), feu Ronald (Claudette), sa belle-soeur Diane (feu Pierre Gamelin), les enfants de Margo; feu Yves, feu Jean-François, André et Jacinthe, ses six petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.À tous ceux qui l'ont connu, qui ont apprécié sa grande générosité, son humour, la famille est reconnaissante de votre sympathie.Un merci très spécial au personnel du 2e étage du CHSLD St-Antoine de Padoue de St-Lin-Laurentides pour les excellents soins prodigués à son égard. Vous avez été des personnes précieuses pour lui.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre 2020 de 9h à 11h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le samedi 26 septembre 2020 à 11h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au Cimetière de St-Calixte.***Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique, du lavage des mains, et du port du masque obligatoire***