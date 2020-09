MÉNARD, Léon



À Salaberry-de-Valleyfield, le 18 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée M. Léon Ménard, fils de feu Ernest Ménard et de feu Fernande Vincent. Natif de Les Cèdres, il était résident de Coteau-du-Lac.M. Ménard laisse dans le deuil plusieurs parents et amis.Veuillez noter que selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de célébration. Une courte cérémonie aura lieu au cimetière de Valleyfield le samedi 26 septembre 2020 à 9h30 suivie de l'inhumation.La direction funéraire fut confiée au centre funéraireVeuillez noter qu'en raison de la situation actuelle, plusieurs règles sanitaires seront en vigueur au cimetière. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 450-373-3511 ou via notre site web au www.emontpetit-fils.ca