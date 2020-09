[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 30 674 077

Décès: 955 440

CANADA

Cas: 142 774, 67 080 au Québec

Décès: 9211 décès, 5797 au Québec

Toutes les nouvelles

22h36 | Soirée pyjama chez les vedettes d’Hollywood pour des Emmy Awards

AFP

18h58 | Royaume-Uni: quelque 17 000 $ d'amende en cas de non-respect de la quarantaine

AFP

18h22 | Argentine: manifestation contre les mesures pour limiter l’épidémie

Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de la capitale argentine Buenos Aires afin de protester contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du président Alberto Fernandez afin de freiner l’épidémie, qui a déjà fait plus de 12 000 morts dans le pays.

Réunis avec le soutien de représentants de la formation d’opposition Juntos por el Cambio (Ensemble pour le changement), les manifestants entendaient protester contre les restrictions sanitaires annoncées, mais également contre la politique menée par le gouvernement.

L’Argentine, pays de 44 millions d’habitants, a annoncé vendredi un record de contaminations, avec 11 945 nouveaux cas répertoriés portant le total de personnes atteintes du coronavirus à 613 645 depuis le début de l’épidémie, laquelle a coûté la vie à 12 705 personnes.

Alors que près de 60 % des unités de soins intensifs sont occupées, et même 66,8 % dans la capitale, le gouvernement a annoncé vendredi que les restrictions en place depuis le 20 mars étaient de nouveau prolongées jusqu’au 11 octobre.

Si certaines activités ont pu reprendre, avec l’application de protocoles spéciaux, d’autres, tels que la réouverture des écoles, ne sont toujours pas envisagés.

À Buenos Aires, les restaurants pourront rouvrir leurs terrasses lundi, alors que les chantiers de construction en phase finale auront l’autorisation de redémarrer.

Comme ailleurs dans le monde, la pandémie a durement frappé une économie argentine en récession depuis 2018 et qui devrait se replier de 9,9 % cette année, selon les projections du Fonds monétaire international.

15h43 | L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré samedi qu’elle encourageait en Afrique la recherche sur les médecines naturelles face à la COVID-19 et d’autres épidémies.

AFP

15h13 | Le résultat du test du premier ministre François Legault est négatif. Il demeurera tout de même en confinement.

Photo Stevens LeBlanc

14h37 | COVID-19 en France: 13 500 nouveaux cas positifs en 24 heures.

AFP

La France a enregistré près de 13 500 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, un nombre équivalent à celui enregistré la veille, mais le taux de positivité a augmenté, pour la première fois depuis dix jours, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Le nombre des nouveaux cas positifs est de 13 498.

13h38 | Quelques centaines de manifestants antimasques à Zurich.

AFP

Plusieurs « centaines de personnes » ont participé samedi après-midi à un rassemblement à Zurich contre le port du masque de protection, dénonçant la politique sanitaire des autorités fédérales suisses, a-t-on appris de source policière.

Deux personnes ont été brièvement interpellées et « conduites dans un commissariat » et plusieurs autres ne portant pas le masque « ont été contrôlées, rappelées à l’ordre et expulsées » du cortège, selon un communiqué.

D’après le quotidien alémanique Blick, quelque 70 personnes ont ainsi été mises à l’écart de la manifestation.

Les participants au rassemblement organisé sous le mot d’ordre du « rétablissement des droits fondamentaux » dénonçaient sur des banderoles « le mensonge du corona».

« Nous ne sommes pas d’accord avec ça », proclamait une pancarte tandis qu’une autre regrettait que « la peur paralyse la pensée rationnelle »

Un acteur et un ancien présentateur de la télévision publique suisse ont pris la parole à la tribune pour dénoncer le caractère selon eux dictatorial de la situation actuelle, a rapporté l’agence de presse suisse Keystone-ATS.

13h22 | La conjointe d'un homme hospitalisé depuis cinq mois livre un témoignage percutant, indiquant que son mari, testé positif ce printemps, n'est plus le même homme.

13h06 | La Capitale-Nationale en voie de passer au orange?

11h55 | L’Ontario et le Québec ont signalé chacun plus de 400 nouvelles contaminations de la maladie à coronavirus, samedi, contribuant à alimenter les inquiétudes relatives à la fameuse deuxième vague dont on parle depuis des semaines.

AFP

11h36 | Coronavirus: nombres records de nouveau cas en Pologne, Lituanie, Slovaquie.

AFP

La Pologne a annoncé samedi avoir enregistré un nombre record de 1002 nouveaux cas de coronavirus en une journée tandis que la Lituanie et la Slovaquie voisines ont également recensé leur plus grand nombre quotidien de cas depuis le début de la pandémie.

« Les chiffres que nous avons aujourd’hui sont le résultat d’un retour des gens à une vie quotidienne normale, du retour au travail », a déclaré le porte-parole du ministère polonais de la Santé Wojciech Andrusiewicz.

Ces nouveaux cas portent à 78 330 le nombre de cas recensés dans ce pays de 38 millions d’habitants depuis le début de l’épidémie.

Le ministère de la Santé a également fait état samedi de 12 nouveaux décès, ce qui porte à 2300 le nombre total de morts des suites de la COVID-19 en Pologne.

En Slovaquie, 290 nouveaux cas ont été enregistrés, portant à plus de 6500 le nombre de cas recensés dans ce pays de 5,4 millions d’habitants.

« À présent, nous avons un nouveau record. La situation est devenue critique », a écrit sur Facebook le Premier ministre Igor Matovic.

La Lituanie, 2,8 millions d’habitants, a également annoncé avoir enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas en une journée depuis février. Ces 99 nouveaux cas portent à plus de 3600 le nombre total de cas.

La République tchèque a fait état de plus de 2100 nouveaux cas, après avoir enregistré la veille un nombre record de 3130 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus.

11h35 | La santé publique du Québec rapporte 427 nouveaux cas de la COVID-19 et cinq décès additionnels dans les dernières 24 heures, portant le total à 67 080 personnes infectées et 5797 morts.

AFP

7h42 | Virus: le nombre de nouveaux cas en Allemagne au plus haut depuis avril.

AFP

L’Allemagne a enregistré samedi son nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus le plus élevé depuis avril, avec 2297 nouvelles infections, selon l’institut de veille épidémiologique Robert Koch.

Il s’agit de la hausse quotidienne la plus élevée de cas officiellement déclarés de COVID-19 depuis le 24 avril, selon l’institut.

Au total, quelque 270 070 personnes ont été déclarées positives en Allemagne depuis le début de l’épidémie, qui a fait 9384 morts (+6 en 24 h).

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d’Allemagne, et la Bavière sont les deux länder les plus touchés par la pandémie, avec chacun environ 65 000 cas officiellement recensés.

L’Allemagne réalise toutefois environ deux fois plus de tests par semaine en septembre par rapport au mois d'avril, avec un million de tests contre 500 000 il y a cinq mois.

Le taux d’infection s’élevait vendredi à 1,16 et à 1,21 sur les sept derniers jours, selon l’institut Robert Koch.

La dégradation de la situation épidémiologique en Allemagne a poussé vendredi les organisateurs des carnavals en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à annuler cette année ces festivités, une institution dans l’ouest et le sud du pays qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de personnes.

5h43 | Génération COVID-19: un travail de rêve qui s’envole en fumée.

Des dizaines de milliers de jeunes Québécois ont perdu leur boulot de rêve en un claquement de doigts quand la COVID-19 est venue saigner l’économie de la province le printemps dernier.

Photo Francis Halin

5h31 | Des images pour saisir l’ampleur de la pandémie.

Si tous les Québécois qui ont été atteints par la COVID-19 se trouvaient au même endroit, ils pourraient remplir le Stade olympique!

Photo Alain Décarie

5h40 | Génération COVID-19: «Je me lance dans le néant».

Dette publique qui s’alourdit, cours à distance, projets amoureux et de carrière chamboulés. L’avenir des jeunes de 15 à 30 ans ne ressemblera pas du tout à ce qu’on avait imaginé pour eux il y a six mois, au point où certains commencent déjà à parler d’une «génération COVID-19».

Chantal Poirier / JdeM

4h42 | COVID-19: des lits supplémentaires à l’Hôpital de Saint-Eustache.

Photo Pierre-Paul Poulin

00h21 | Moins d’une heure après avoir appris le diagnostic positif du chef conservateur, Erin O’Toole, François Legault a annoncé sur Twitter qu’il allait se faire tester pour la COVID-19 et se placer en isolement préventif.