JASMIN (née GENDRON), Liette



À Montréal, le 15 septembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Liette Gendron Jasmin, épouse de Monsieur Hubert Jasmin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Geneviève) et Dominic (Carole-Anne), ses petits-enfants Amélie-Laura, Clara, Antoine, Mélodie, Victoria, Elizabeth et Léa-Jeanne, sa soeur Lucie ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.En raison de la pandémie, seules les personnes invitées pourront assister sur place aux funérailles au Complexe Urgel Bourgie / Athos situé au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse, à Ville Saint-Laurent.Ceux et celles qui ne peuvent assister à la cérémonie sur place auront cependant accès à un service de captation en ligne accessible en cliquant l'icône de la caméra sur l'avis de décès à :jeudi le 24 septembre à 11h30.