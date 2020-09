COULOMBE, Benoit



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Benoit Coulombe survenu le 25 août 2020, à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu M. Paul Eugène Coulombe et de feu Mme Colette Claveau. Il est allé rejoindre celle qu'il a tant aimée, Mme Angeline Lépine, et tous les êtres chers qui l'ont précédé.Il laisse dans le deuil son fils, Paul (Sylvie), ses petits-fils: Vincent et Simon, les enfants de feu Angeline Lépine: feu Richard, Gilbert, Desneiges (François), Yvan (Line), Jean (Josée), Raymond (Martine), Raymonde, Chantal (Denis) et Christine (Paul) Goyette, leurs enfants et petits-enfants, son frère feu Wesley, sa soeur Michelle (Lionel), sa nièce Nathalie et son neveu Marco, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en5310, ch. de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7(450) 676-2030le samedi 26 septembre 2020 de 12h à 14h30. Les funérailles suivront dès 14h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Coulombe.La direction a été confiée à la :Veuillez noter qu'avec la situation actuelle, le port du masque est obligatoire pour tous et la distanciation est recommandée.