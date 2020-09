[VIDÉO] Altercation entre un policier et un automobiliste: une intervention dans les règles de l’art, dit la SQ

La Sûreté du Québec (SQ) assure que l’intervention qui a dégénéré entre un de ses agents et un automobiliste a pourtant été menée dans les règles de l’art.

Un policier a procédé mercredi après-midi à l’interpellation du conducteur relativement à une infraction au Code de la sécurité routière sur l’autoroute Félix-Leclerc, à Québec.

Sur les images de la vidéo partagée sur Facebook, on peut voir l'automobiliste qui s’en prend au policier parce que celui-ci ne porte pas de couvre-visage.

«Au départ, lorsqu’il va remettre ses documents au policier, ça se déroule bien, il n’est jamais question du masque, il n’y a jamais de problème. Ce qu’on voit, c’est lors de la remise du constat, c’est à ce moment-là que l'individu va s’emporter et va devenir hystérique, et que l’intervention va dégénérer», a expliqué samedi Guy Lapointe, inspecteur-chef et directeur des communications de la SQ, en entrevue à LCN.

Selon les directives de la santé publique, les policiers ne sont pas tenus de porter le masque s’ils considèrent que l’intervention prendra 15 minutes ou moins, et ce, même s’ils ne respectent pas les deux mètres de distanciation physique.

M. Lapointe estime qu’une intervention au Code de la sécurité routière prend généralement une dizaine de minutes. Il n’est toutefois pas en mesure de dire combien de temps cette intervention a duré mercredi dernier.

«Si ça dégénère, le policier va voir à assurer sa sécurité devant une personne agressive avant de regarder sa montre et mettre fin à l’intervention pour aller mettre un masque. La menace la plus grande, c’est l’individu qui est agressif et non pas le risque potentiel d’attraper le virus», a ajouté M. Lapointe.

La SQ considère que l’intervention s’est déroulée «dans les règles de l’art» et que les choses auraient pu être plus graves pour le conducteur.

«Il est chanceux. Il aurait pu être arrêté, il aurait pu être accusé. Il s’en tire avec quelques constats», a nuancé M. Lapointe.

À ceux qui se demandent pourquoi le policier n’est pas retourné mettre son masque pour tenter d’apaiser la situation, la SQ soutient que c’était une question de sécurité.

«Le policier ne peut pas tourner le dos à un individu pour aller mettre un masque. Quand on a un individu qui est hors de contrôle comme ça, lui tourner le dos c’est la façon de se rendre le plus vulnérable possible. La menace la plus importante, c’est l’individu», a dit M. Lapointe.

Ce dernier lance un message aux citoyens: lorsqu’un policier vous intercepte, vous devez obtempérer.

«COVID pas COVID, pandémie pas pandémie, lorsqu’un policier vous intercepte, vous êtes tenus de collaborer. Si vous pensez que le policier n’est pas intervenu de la façon qu’il aurait dû faire, vous pouvez porter plainte au Commissaire à la déontologie policière. Sur le bord de la route, ce n’est jamais le bon moment», a-t-il conclu.