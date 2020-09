Anne Dorval en cinq rôles marquants

MONTRÉAL – Unis TV a sorti des boules à mites la première saison de «Chambres en ville» (vendredi, 21 h et 21 h 30) et ses inoubliables personnages, dont, bien sûr, la franche et colorée Lola. Joli prétexte pour revenir sur la carrière d’Anne Dorval, comédienne aux mille registres, capable de faire rire et pleurer, parfois dans une même scène. Voici cinq de ses rôles marquants à la télévision.

Lola Corbeil, «Chambres en ville» (1989-1996)

Courtoisie Tele-Metropole inc.

Le rôle qui a fait connaître Anne Dorval et conquis une génération de téléspectateurs. Lola la tornade, Lola la baveuse, Lola l’excentrique, Lola la sensible et Lola l’amoureuse éperdue de son beau Pete (Francis Reddy), qu’elle n’est jamais parvenue à oublier, malgré des détours dans d’autres bras, dont ceux de Gabriel (Vincent Graton) et de Simon (Bruce Dinsmore). Toujours prête à aider ses amis, Lola était aussi constamment prompte à dégainer un «têtard!» bien senti à quiconque manquait de jugeote à ses yeux. Le talent d’Anne Dorval brillait déjà dans la peau de cette cégépienne à la personnalité tout en nuances.

Lucie Chabot, «Virginie» (1996-2002)

Au sortir de «Chambres en ville», en 1996, Anne Dorval aurait pu rester longtemps identifiée au personnage marquant de Lola, mais l’auteure Fabienne Larouche a fait un beau cadeau à l’actrice en lui offrant le rôle de la névrosée Lucie Chabot dans sa quotidienne «Virginie», à Radio-Canada. D’apparence fière et altière, même si victime des infidélités de son mari Daniel Charron (Jean-François Pichette), Lucie, avocate et maman d’une fillette, devenait de plus en plus insaisissable au gré des intrigues, allant jusqu’à jouer elle aussi le jeu de la séduction extraconjugale... et à faire des avances au beau Bernard (Jean L’Italien), le «parfait» conjoint de sa meilleure amie, Virginie (Chantal Fontaine). Anne Dorval avait joué dans la série pendant six ans et quitté celle-ci en 2002.

Criquette et Ashley Rockwell, «Le cœur a ses raisons» (2005-2007)

Photo TVA

Si on doutait de l’immense talent comique d’Anne Dorval, sa prestation dans la peau des jumelles Criquette et Ashley, du «Cœur a ses raisons», avait de quoi convaincre les plus sceptiques. La satire de l’auteur Marc Brunet des «soaps» américains parfois ridicules, à la «Feux de l’amour» («The Young and the Restless») cristallisait aussi la complicité de Dorval et son grand complice Marc Labrèche, interprète des jumeaux Brad et Brett (et Brenda, et Clifford...) Montgomery. Qu’il s’agisse d’exhiber leur proéminente poitrine, de gifler ou de lancer dans le sapin de Noël la pauvre domestique Madge (Michèle Deslauriers) ou de déplorer un «abindin d’infint» («abandon d’enfant»), Criquette et Ashley savaient toujours nous faire rire. Criquette Rockwell nous a fait l’honneur d’une courte résurrection à l’émission «Ça va bien aller», en mai dernier, en lisant des extraits de son journal de confinement.

Natalie Rivard, «Les Parent» (2008-2016)

Photo : UNIS TV

En regardant «Chambres en ville» à Unis TV, vous apercevrez peut-être des publicités des «Parent», comédie aussi rediffusée à la même antenne. Dans les saynètes imaginées par le scénariste Jacques Davidts et son équipe d’auteurs, diffusées pendant huit ans à Radio-Canada, Anne Dorval devenait Natalie, une maman tout ce qu’il y a de plus moderne, aux reins assez solides pour gérer sans faillir l’épuisant quotidien avec ses trois garçons, Thomas (Joey Scarpellino), Olivier (Raphaël Grenier-Benoît) et Zacharie (Louis-Philippe Beauchamp) et leur papa, Louis-Paul (Daniel Brière), parfois tout aussi immature que sa progéniture. Drôle, attachante, aimante, Natalie en avait vu d’autres et était capable d’en prendre, mais se laissait rarement berner!

Jessica, «Léo» (2018)

Qu’elle est de bon conseil, cette Jessica un brin mal engueulée, coiffeuse de Walton, capable de prodiguer des avis amoureux à Léo (Fabien Cloutier) et d’engueuler le turbulent petit Kéven (Elliot Léonard) dans un même souffle, dans «Léo». C’est en partie grâce à Jessica si Léo a décidé de se prendre en main en trouvant un boulot et une amoureuse. Jessica s’est éclipsée dans la deuxième saison de la comédie de Fabien Cloutier, remplacée par la non moins irrésistible Chantale (Sandrine Bisson), mais on souhaite la voir revenir dans la suite de «Léo».