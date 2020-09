Arizona: un maître-chien découvre 4 millions $ US de drogue

Un maître-chien a découvert un lot de méthamphétamine d’une valeur de 4 millions $ US lors d’une opération de routine, à Arizona, aux États-Unis.

La brigade des stupéfiants a intercepté un véhicule à bord duquel se trouvaient des passagers, dont le conducteur, lors d’une opération de fouille à Kingman, a rapporté samedi le New York Post.

Grâce au chien renifleur, les policiers sont tombés sur des sacs de drogue pesant plus de 40 kg (89 lb) qu’ils ont immédiatement saisis.

Les quatre suspects, âgés entre 22 ans et 30 ans, ont été arrêtés et font face à des accusations de transport et de possession de drogues dangereuses destinées à la vente.