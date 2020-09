Déclaré négatif, le PM demeure en isolement

La lignée de politiciens atteints de la COVID-19 ou isolés après avoir été proches du virus, dont François Legault qui le restera jusqu’au 28 septembre malgré un test négatif, est une preuve de la « résurgence » de la transmission communautaire, en plus d’être un énième appel à la prudence, selon une experte.

C’est ce qu’estime la microbiologiste-infectiologue Cécile Tremblay, professeure titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal. Après l’annonce des résultats positifs à la COVID-19 des chefs de parti Yves-François Blanchet et Erin O’Toole, le premier ministre François Legault a annoncé,vendredi soir, qu’il se plaçait à son tour en isolement, préventif pour sa part, le temps de se soumettre à un prélèvement et d’en obtenir le résultat.

Celui-ci, connu en moins de 24 heures, s’est avéré négatif.

« La Santé publique suggère de rester isolé deux semaines après un contact avec une personne porteuse », a affirmé M. Legault par communiqué.

Le premier ministre continuera d’assumer ses fonctions à distance. La vice-première ministre Geneviève Guilbault le remplacera en périodes de questions et en conférence de presse.

Il s’agit d’une autre cascade de personnalités publiques en contact avec le virus, après l’épisode impliquant la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le diagnostic de l’élue municipale avait incité plus d’une douzaine de politiciens à se placer en isolement.

« Ça témoigne qu’il y a de plus en plus de transmission communautaire », évalue Cécile Tremblay.

« Ce à quoi cela me fait le plus penser, c’est qu’on est en période de résurgence », ajoute l’experte.

Prise de conscience

S’ils ne sont pas exempts de risque, à l’instar du reste de la population, les politiciens récemment exposés devraient penser à adopter davantage les mêmes réflexes que l’ensemble de la population en matière de télétravail, selon Mme Cécile Tremblay.

Par exemple, la rencontre entre M. O’Toole, un politicien ontarien, et le premier ministre Legault qui s’est tenue en personne lundi. Quelques jours plus tard et quelques heures avant de se placer en isolement, M. Legault déclarait sur Twitter qu’il « faisait plaisir de revoir plusieurs de mes collègues en vrai ».

« Ça nous fait prendre conscience qu’il faut renforcer encore plus les mesures mises de l’avant, comme porter le masque et avoir une bonne distanciation », rappelle la scientifique.

Le quotidien des politiciens, ponctué de nombreuses rencontres et contacts humains, rend d’autant « important qu’ils prennent les précautions appropriées », insiste-t-elle.

Une liste qui s’allonge

Erin O’Toole

Chef du Parti conservateur du Canada

Atteint

François Legault

Premier ministre du Québec

Isolement préventif

Dominique Anglade

Chef du Parti libéral du Québec

Isolement préventif

Yves-François Blanchet

Chef du Bloc québécois

Atteint

Sylvie Parent

