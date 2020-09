La lettre empoisonnée proviendrait de Montréal

La lettre empoisonnée destinée à Donald Trump qui a été interceptée la semaine dernière avant de se rendre à la Maison-Blanche aurait transité par Montréal.

Sur une image de la lettre publiée par le réseau américain CNN, on voit une partie du code postal dans le coin droit.

On y distingue «H4T», qui désigne entre autres le secteur de Saint-Laurent, dans l’ouest de l’île de Montréal, où se trouve justement un centre de tri de Postes Canada.

Le FBI et les services secrets enquêtent toujours sur l'incident.

D'autres colis du genre auraient aussi été envoyés à des adresses au Texas et ils seraient possiblement liés à la même personne.

Une femme aurait été identifiée comme suspecte en lien avec les envois.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué samedi soir que l’enveloppe adressée au président américain avait été envoyée depuis le Canada.

«La GRC confirme avoir reçu une demande d’assistance du FBI en lien avec une lettre suspecte envoyée à la Maison-Blanche [...]. Selon les premières informations de l’enquête, la lettre proviendrait du Canada», pouvait-on lire dans la déclaration envoyée samedi soir.

La ricine est le poison le plus violent du règne végétal, 6000 fois plus puissant que le cyanure. Il s'agit d'une substance mortelle en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'injection, et contre laquelle il n'existe pas d'antidote.