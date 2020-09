Les goûts hétéroclites de Marie-Claude Barrette

Hermann Hesse, Marie Laberge, Dan Brown... Marie-Claude Barrette, l’animatrice de Deux filles le matin, lit vraiment de tout !

Qu’avez-vous lu de bon au cours des derniers mois ?

J’ai lu Éloge de la vieillesse d’Hermann Hesse, parce que j’ai des amis qui sont plus âgés que moi et qui se rendent compte à quel point avancer en âge n’est pas toujours évident. Dans ce livre, que j’ai trouvé extraordinaire, il y a des extraits de l’œuvre d’Hermann Hesse, des réflexions, des bouts de poèmes... C’est doux à lire et ça fait du bien.

J’ai aussi lu Voir un ami voler de Jean Liardon et Arnaud Bédat. Le titre m’a interpellée, et j’ai compris qu’on parlait ici de Jacques Brel. Je ne savais pas qu’il avait été pilote d’avion, que ça avait été une de ses passions. Jean Liardon, l’homme qui lui a appris à voler, a accepté de raconter ses souvenirs. Ça nous fait voir Jacques Brel d’une autre façon et j’en ai appris beaucoup sur lui.

Et que lisez-vous en ce moment ?

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, de Raphaëlle Giordano. Je tripe sur ce livre. Il raconte l’histoire d’une fille qui s’appelle Camille et qui va aller chercher de l’aide parce que sa voiture a un problème. C’est comme ça qu’elle va tomber sur un homme qui se dit « routinologue » et qui va ensuite lui donner plein de conseils pour aimer sa vie. C’est très bien pensé, et j’ai comme l’impression que ce livre-là, il va me suivre longtemps.

Est-ce qu’il y a un livre qui a été plus important que tout autre dans votre vie ?

Libres enfants de Summerhill, d’Alexander Sutherland Neill. L’auteur est un psychanalyste qui a décidé d’ouvrir une école dans laquelle ce sont les enfants qui allaient faire les règles. J’ai lu ce livre au cégep et il m’a permis de comprendre qu’il était impossible d’être absolument libre dans la vie. C’est vraiment très intéressant et il m’arrive souvent d’en relire des extraits.

Vous pouvez nous parler des romans que vous avez adorés ?

Le seigneur des anneaux, de J. R. R. Tolkien. Ça a été mon gros coup de cœur du secondaire et grâce à lui, j’ai découvert à quel point j’aimais les romans fantastiques.

Le goût du bonheur, de Marie Laberge. J’ai lu cette trilogie quand les enfants étaient jeunes et si je l’ai autant aimée, c’est parce qu’elle me permettait de sortir de mon quotidien. J’ai adoré vivre dans le Québec du siècle dernier !

Da Vinci Code, de Dan Brown. L’intrigue est tellement captivante que j’étais presque essoufflée en la lisant. Il y a quelque chose de magique quand l’histoire nous happe comme ça de la première à la dernière page...

À l’est d’Éden, de John Steinbeck. Un livre qui m’a littéralement chavirée. Ça m’a d’ailleurs pris du temps avant de tomber sur quelque chose qui pouvait arriver à la cheville de ce roman-là...

Pierre Jean Jacques et les autres..., de Marie-Élaine Proulx. Marie-Élaine s’est prêtée au jeu et a rencontré plein d’hommes. C’est triste, c’est drôle, c’est vrai. Si on a envie d’avoir du plaisir, c’est un bon livre.

L’ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón. Un roman plus sombre qui se passe à Barcelone et qui m’a dépaysée. J’en ai beaucoup aimé l’atmosphère.

Et du côté des guides ou des livres pratiques, est-ce qu’il y en a un dont vous ne pouvez vous passer ?

Oui, Dormir : le sommeil raconté, du Dr Pierre Mayer. À force de le consulter, je suis moi-même devenue une vraie docteure Sommeil ! C’est extraordinaire comme ouvrage. Il parle de tout, même du sommeil des enfants.

Si vous aviez un mois pour lire tout ce qui vous tente, avec quel livre entameriez-vous ces vacances ?

Avec Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Márquez. J’en ai tellement entendu parler ! Et puis je n’ai jamais rien lu de cet auteur-là, et j’ai envie de le connaître. Mais c’est un auteur qui demande un certain respect, alors je ne veux pas le lire à la va-vite. Je veux le lire quand je serai bien disposée.

Quel est votre dernier livre reçu en cadeau ?

Rappelle-moi pourquoi, de Suzanne Lavigne. Ça raconte l’histoire de sa famille. Je ne l’ai pas encore lu, mais j’ai été l’une des premières à lui dire d’écrire son histoire.

Enfin, quel est le livre qui a le plus de « vécu » dans votre bibliothèque ?

Le pouvoir du moment présent, d’Eckhart Tolle. Ça fait plusieurs années que je suis là-dessus. J’ai toujours plein d’affaires dans la tête et beaucoup de misère à méditer. C’est presque l’histoire d’une vie d’être capable de s’arrêter au moment présent ! Ce n’est pas quelque chose d’instantané, il y a vraiment un travail à faire. Ce livre-là est donc pour moi comme un livre de chevet...