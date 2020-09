Omnium des États-Unis: Winged Foot a conservé son «charme»

Dans les six présentations de l’Omnium américain à Winged Foot, trois golfeurs ont brisé la normale cumulative : Fuzzy Zoeller et Greg Norman en 1984 et, cette fois, Bryson DeChambeau.

Avec stupéfaction jeudi soir, on observait 21 golfeurs sous la normale après la première ronde. Un portrait qui a vite changé alors que les officiels Américains ont présenté le parcours sous son vrai jour, fidèle à sa légende datant de 1923.

Le degré de difficulté a grimpé drastiquement. Durant le week-end, les conditions climatiques et les configurations du parcours ont ennuyé les meilleurs au monde. Dimanche, la moyenne de score s’est établie à 74,9 coups, venant derrière la très difficile deuxième ronde (75,25).

En une réponse bien placée lorsqu’on l’a interrogé sur l’aspect le plus difficile du parcours, l’Australien Jason Day a résumé un sentiment généralisé. « La marche vers le premier tertre. »

On peut donc dire que Winged Foot a conservé son cachet et son « charme » en livrant le véritable test du U.S. Open.