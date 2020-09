Oser être vrai dans un monde «faux»: tendre vers l’authenticité

Dans son nouveau livre, Oser être vrai dans un monde « faux », l’auteure Pascale Dufresne, souhaite à ses lecteurs de parvenir à développer leur authenticité afin de l’intégrer dans leur vie.

Photo courtoisie

L’authenticité peut paraître simple, pourtant qui peut affirmer l’être vraiment ? On vit dans une société où le paraître domine, au point où la façon de se conduire, de parler et même de se vêtir est dictée par celle-ci. Regarder les jeunes (et même les moins jeunes) qui suivent les modes, même lorsque celles-ci ne leur conviennent pas. On suit un peu comme des moutons, sans trop se questionner. Certains utilisent les médias sociaux pour définir leur image, même si elle n’est pas authentique. Si l’habillement est plutôt superficiel dans la quête d’une vie, qu’en est-il de notre cheminement professionnel et personnel ? Est-il authentique ? Loin de là, estime l’auteure Pascale Dufresne qui en a fait l’objet de son récent livre. Ainsi, il devient légitime de se questionner à savoir qui dirige réellement sa propre vie. « Notre environnement familial, social, éducatif et culturel n’a pas favorisé notre capacité à vivre de façon authentique, mais il n’est pas trop tard pour le faire », prêche l’auteure.

Être soi-même

« Lorsque l’on questionne les gens à savoir s’ils se considèrent comme authentiques, ils répondent que oui, avant de comprendre qu’ils ne le sont pas. C’est un mot devenu à la mode que plusieurs utilisent sans en connaître le sens profond », précise l’auteure.

Vivre en faisant ses propres choix est essentiel pour vivre heureux. Pour y arriver, il faut savoir faire des choix en cohérence avec ses valeurs. « Pour cela, il faut le courage de changer des choses », fait remarquer Pascale Dufresne qui ajoute que pour y arriver il faut parfois surmonter ses peurs, admettant qu’elle est elle-même toujours dans le processus de se départir de certaines stratégies qu’elle a édifiées pour prendre sa place et qui sont un frein à l’authenticité. « C’est un long cheminement de se départir de ses conditionnements construits depuis l’enfance, c’est le voyage d’une vie », reconnaît l’auteure.

L’appel de l’authenticité

C’est à travers trois personnages, inspirés de ses clients, que l’auteure a choisi de faire prendre conscience à ses lecteurs que l’on est souvent bien loin de l’authenticité. « Selon des études et des recherches réalisées par des psychologues, seulement 34 % de la population adulte vit de façon authentique », explique celle qui s’appuie sur des méthodes qui existent depuis plus de 40 ans et qui ont fait leurs preuves. La plupart étant dans un état d’inconscience par rapport à l’authenticité, même s’ils ont l’impression d’être dans l’authenticité. La quête de ses trois personnages et leur cheminement permettront, par l’effet miroir, la conscientisation de l’authenticité afin de se retrouver en harmonisant tête, cœur et action. « Faire preuve d’authenticité est un choix qui peut aussi déranger autour de soi », conclut-elle.

♦ Pascale Dufresne signe également le livre, Entre la tête et le cœur.

♦ Elle est aussi conférencière et enseignante dans des programmes corporatifs, en plus de s’être spécialisée dans l’accompagnement de gestionnaires d’entreprises. Pour plus d’info, on visite : pascaledufresne.com