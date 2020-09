Pont Samuel-De Champlain: l’arc-en-ciel seulement le dimanche

Signe que la vie reprend progressivement son cours normal, malgré le récent rebond du nombre de cas, le pont Samuel-De Champlain prendra dorénavant les couleurs de l’arc-en-ciel seulement pendant une heure le dimanche.

L’illumination du pont le plus emprunté au Canada se fera le dimanche entre 21 h et 22 h, une demi-heure plus tôt qu’avant, tout au long du mois de septembre.

La ministre fédérale des Infrastructures, Catherine McKenna, a expliqué par communiqué que ces ajustements étaient apportés afin de tenir compte de la relance économique.

Depuis mars, la structure était illuminée en arc-en-ciel presque chaque soir, à l’instar du pont Jacques-Cartier et d’autres bâtiments un peu partout au pays.

L’arc-en-ciel est devenu un symbole de résilience pendant la pandémie de COVID-19 avec le slogan «Ça va bien aller».