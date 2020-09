Accès limité aux lieux de culte: «Ce n’est pas acceptable», affirme le cardinal Lacroix

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix demande aux autorités de la santé publique de revoir immédiatement la règle qui limite désormais l’accès aux lieux de culte à 25 ou 50 personnes selon les régions.

«On reconfine les églises et les lieux de culte à 25 ou 50 personnes. En même temps, on permet aux salles de spectacles, aux cinémas et aux théâtres de demeurer à 250 personnes. On nous a mis dans la catégorie des bars et des lieux qui vendent de l’alcool. On ne vend rien de ça», a dénoncé le cardinal Lacroix lors d’un point de presse devant l’archevêché dans le Vieux-Québec.

L'Archevêque de Québec se fait ainsi porte-parole de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, de même que de tous les leaders religieux de la province.

Selon lui, les gens rentrent, se désinfecte les mains, puis s’en vont à leur place, sans aucun autre déplacement ou presque. Même la communion se fait sans contact.

Photo Jean-François Racine

Pas d’éclosion

«On veut demander au gouvernement de revoir ça. Nous avons mis les bouchées doubles depuis le mois de juin pour respecter toutes les consignes. La santé de nos fidèles nous préoccupe. À notre connaissance, dans aucun lieu culte du Québec il n’y a eu d’éclosion. Nos preuves sont faites. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas acceptable. Laissez-nous continuer», a-t-il ajouté.

La cardinal Lacroix déplore également n’avoir jamais eu de contact direct depuis six mois avec le gouvernement ou la santé publique.

«On veut vraiment éviter toute participation à cette pandémie», termine-t-il.

En cette année difficile, les leaders religieux précisent que des milliers de Québécois trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficie à l’ensemble de la population.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé parle des «activités dans les lieux de culte et dans les salles où est permis la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place». L’Église déplore cet amalgame «injustifié et faux» et exige de pouvoir accueillir jusqu’à 250 personnes.

Le cardinal Lacroix se dit aussi très inquiet pour la situation financière précaire de la plupart des lieux de culte.