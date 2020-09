Bill Daly heureux du déroulement des éliminatoires

Le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey (LNH), Bill Daly, a indiqué que le circuit était jusqu’à maintenant très heureux du déroulement des séries éliminatoires, disputées dans les villes-bulles de Toronto et d’Edmonton.

Très impliqué dans la planification de la reprise des activités du circuit, Daly a fait une petite synthèse du tournoi éliminatoire particulier – COVID-19 oblige –, au moment où les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay sont les deux seules équipes restantes.

«Nous sommes certainement très heureux de la façon dont ça s’est déroulé», a-t-il dit au micro d’une chaîne radiophonique du réseau Sportsnet, lundi.

«Je suis dans la bulle d’Edmonton depuis à peu près trois semaines et je réalise encore plus ce que les équipes ont traversé, tout comme le personnel impliqué dans l’organisation. C’est un engagement important et ils ont fait un travail fantastique. Nous sommes heureux de nous être rendus en finale de la coupe Stanley.»

Trop tôt pour s'avancer

Lors de sa traditionnelle conférence de presse à l’aube de la finale, le commissaire Gary Bettman avait refusé de s’avancer sur des scénarios pour la prochaine campagne, non sans indiquer que le début de la saison pourrait être repoussé jusqu’en janvier selon les développements de la pandémie, afin de maximiser les chances d’avoir des partisans dans les estrades.

«Nous avons amorcé les discussions avec l’Association des joueurs à propos de la prochaine saison, à quoi ça va ressembler et quand ça commencera, a précisé Daly, lundi. On amasse le plus de données possible. Après la finale, on pourra se concentrer à 100 % là-dessus.»

«Nous allons faire de notre mieux pour essayer d’avoir le plus de partisans possible dans les estrades, la saison prochaine, mais nous le ferons d’une façon sécuritaire.»

Pas de problème majeur

Bettman a toutefois affirmé qu’il souhaitait une saison complète et qu’il préférerait éviter que des rencontres soient disputées l’été prochain. L’idée de disputer toute une campagne avec le système actuel de villes-bulles a toutefois été exclue, même si des variantes pourraient être proposées aux joueurs.

Cette première expérience pourra notamment permettre de peaufiner certains détails, même si aucun ennui majeur n’est à déplorer.

«Rien à propos de cette situation n’est parfait. Y a-t-il des choses qu’on aurait faites un peu différemment? Peut-être. Y a-t-il des choses majeures auxquelles je peux penser? Pas vraiment. Il y a tellement de variables en jeu», a ajouté Daly.