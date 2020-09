COVID-19: la santé publique canadienne lance un appel à tous

Avec une nette et importante augmentation des nouveaux cas de COVID-19 au pays, notamment au Québec et en Ontario, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a lancé un appel à la poursuite des efforts de tous afin de contrer la propagation de la maladie.

Au cours de la semaine dernière, le nombre moyen de cas signalés quotidiennement au Canada s'élevait à 849 alors que pour la seule journée de dimanche 875 nouveaux cas ont été déclarés sans compter ceux qui devaient s’ajouter étant donné que certaines provinces ne publient pas de bilan la fin de semaine, a fait remarquer Mme Tam, lundi.

Au Québec, 586 nouveaux cas ont été annoncés lundi pour la journée de dimanche, un bilan en nette augmentation par rapport aux jours précédents. Mercredi, par exemple, le nombre de nouveaux cas au Québec était de 251. En Ontario, l’autre province où la COVID-19 est la plus présente, 425 nouveaux cas ont été rapportés lundi pour la journée de dimanche. La veille, on parlait de 365 nouveaux cas en Ontario.

«Ces chiffres [pour l’ensemble du Canada] montrent qu'il y a une forte circulation du virus et que la situation ne fera qu'empirer si nous ne faisons pas notre mieux pour ralentir la propagation de la COVID-19, a souligné la Dre Tam. Le fait est que les autorités de santé publique ne peuvent y arriver seules. Nous devons unir nos efforts pour ramener la propagation à un niveau gérable présentant moins de transmission.»

Dans un communiqué, elle a passé en revue les principaux moyens que les citoyens doivent prendre et continuer de prendre afin de contrer la tendance actuelle. Elle a notamment rappelé qu’«il est essentiel de rester à la maison et à l'écart des autres si vous présentez des symptômes, même faibles». «Revoyez votre bulle de contacts, a-t-elle aussi mentionné. Elle devrait se limiter aux membres de votre foyer actuel ou à un petit nombre stable de personnes de confiance. Plus le groupe est petit, moins il y a de risques.»

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada a aussi souligné que «la première ligne de défense consiste à prendre des mesures de protection personnelle, comme maintenir une distance physique, se laver les mains et se couvrir le nez et la bouche quand on tousse et qu'on éternue». «Il ne faut jamais baisser la garde», a-t-elle dit.

Quant au port du masque (non médical), elle a rappelé qu’il «constitue une autre mesure de protection importante» dans les espaces clos, les lieux bondés ou les situations de contacts étroits et lorsque la distanciation physique est difficile.

Les cas au Canada

Québec: 68 128 cas (5804 décès)

Ontario: 47 274 cas (2829 décès)

Alberta: 16 381 cas (255 décès)

Colombie-Britannique: 7842 cas (223 décès)

Saskatchewan: 1807 cas (24 décès)

Manitoba: 1608 cas (18 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 272 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 196 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 57 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 144 686 cas (9223 décès)