COVID-19: l'éclosion au bar Kirouac à Québec fait un mort

L’éclosion de COVID-19 au bar Kirouac de Québec a coûté la vie à une personne, en plus d’en avoir contaminé 72 autres, a appris TVA Nouvelles.

En plus des 72 cas, on compte également six hospitalisations ainsi que deux personnes aux soins intensifs.

L’établissement a tenu une soirée karaoké sans respecter les mesures de sécurité mises en place par la Santé publique.

Des personnes ayant fréquenté le Kirouac sont ensuite allées dans d’autres bars et ont causé des éclosions dans six écoles et un CHSLD.