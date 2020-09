COVID-19: «On est dans la deuxième vague», confirme le Dr Arruda

Le Québec est entré dans la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et certaines régions pourraient bientôt passer en zone rouge, a confirmé le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda.

• À lire aussi: Opération OSCAR: plus de 2200 bars et restaurants visités par les policiers

• À lire aussi: COVID-19: 586 nouveaux cas et deux décès supplémentaires au Québec

«On est dans la deuxième vague», a indiqué Dr Horacio Arruda en point de presse lundi, à Québec, aux côtés de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault

Avec 586 nouveaux cas enregistrés lundi, le Québec connaît à nouveau une courbe ascendante depuis plusieurs jours. «Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent. C'est majeur», dit Dr Arruda.

Photo Stevens Leblanc

Alors que trois régions sont passées en zone orange lundi matin, le directeur national de la Santé publique juge «fort probable» que des régions basculeront en rouge si les comportements ne changent pas.

Écoutez la chronique de Geneviève Pettersen avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«S'il n'y a pas un arrêt, je vous dirais, des contacts sociaux, si les facteurs à risque, les événements où plusieurs personnes se côtoient sans être à deux mètres ou qu'ils commencent ou qu'ils finissent à un mètre, si la consommation d'alcool vient inhiber nos comportements de distance, la probabilité est très élevée, particulièrement dans la région métropolitaine, mais aussi ailleurs. Mauricie, Centre-du-Québec, Québec aussi pourraient se retrouver dans une situation complètement identique», affirme le Dr Arruda.

Il a d’ailleurs invité les Québécois à diminuer au minimum les «soupers de famille, les barbecues, les rassemblements en tous genres pour des raisons autres que professionnelles».

Photo Stevens Leblanc

Mesures resserrées

Malgré tout, Dr Arruda ne compte pas resserrer davantage les mesures sanitaires annoncées dimanche. «Je ne crois pas qu'elles sont insuffisantes, mais il faut maintenant voir comment les gens vont les appliquer, a-t-il indiqué. Mais soyez assurés qu'on n'hésitera pas, si on considère qu'il faut en ajouter.»

La ministre Guilbault en a d’ailleurs profité pour clarifier la règle qui limite à six le nombre de personnes permises dans un rassemblement privé. Ainsi, les six personnes peuvent provenir d’adresses différentes, même si cela est découragé.

Une exception est prévue pour permettre à deux familles de se réunir. «Donc, j'ai le droit de recevoir une autre famille, une autre adresse, si on veut, dans la même cellule familiale et de dépasser le six, mais à la condition qu'on soit seulement deux adresses, incluant la mienne», a illustré Mme Guilbault.

Dépistage

Par ailleurs, afin d'alléger le fardeau de la santé publique dans les centres de dépistage, le Dr Arruda a de nouveau demandé aux Québécois de ne pas se faire dépister inutilement pour la COVID-19.

«Les gens ont l’impression que le test de dépistage, c’est ce qui va les protéger. Si vous n’avez pas de symptômes, si vous n’avez pas été en contact avec un cas, si la santé publique ne vous a pas appelé ou si l’école ne vous a pas spécifiquement demandé un dépistage, ce n’est pas le temps [de se rendre à une clinique]», a-t-il indiqué.

Opération OSCAR

Geneviève Guilbault a également dressé un bilan de l’opération OSCAR menée dans les bars la fin de semaine dernière afin de faire appliquer les mesures sanitaires.

Quelque 2 200 établissements ont été visités et 1 500 avertissements ou avis verbaux ont été signifiés à des personnes ou des établissements qui ne respectaient pas les règles. Plus de 90 constats d’infraction ont également été distribués.