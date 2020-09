Doubler votre argent si vous achetez local dans Lanaudière

Une cinquantaine de commerces dans Lanaudière ont adopté une campagne d'achat local pour le moins originale. À l'achat d'une carte cadeau de 100 $, le consommateur obtient 100 $ de plus à dépenser.

Plus de 700 cartes-cadeaux valides dans la MRC de la Matawinie se sont vendues en l'espace d'une semaine. «En 25 ans, je n'ai jamais vu un tel engouement pour une carte- cadeau», a relaté François Dupuis, propriétaire du magasin MD Sports Rawdon, l'un des commerces participants.

«Au début, ça paraissait trop beau, les gens se demandaient si c'était une arnaque. C'est rare qu'on mette 100 $ et qu'on ait 100 $ qui nous revient! Même s'il n'y a pas de date limite d'utilisation, c'est sûr que ça se répercute déjà sur nos ventes», a dit M. Dupuis.

Les cartes-cadeaux sont utilisables à la manière d'une carte de crédit prépayée et peuvent être présentées chez une cinquantaine de commerces locaux.

Les cartes cadeaux de 50 $ sont bonifiées de 25 $, tandis que celles de 100 $ sont bonifiées de 100 $. Les résidents autant que les visiteurs peuvent s'en prévaloir.

«On souhaitait que les gens découvrent la région, qu'ils se promènent et dépensent un peu plus. Nos commerces ont été forcés de fermer pendant une longue période, donc l'idée était de faire quelque chose pour leur donner un second souffle», a expliqué Marie-Andrée Alarie, instigatrice du projet.

Commissaire en développement touristique pour le Service de développement local et régional (SDLR) de la MRC de Matawinie, Mme Alarie souhaite faire connaître sa région.

«On s'est rendu compte que dans l'idée des gens, la Matawinie est située quelque part dans le Grand-Nord! Mais non, nous sommes ici dans Lanaudière!» a-t-elle dit.

La MRC de Matawinie inclue les deux tiers de la région de Lanaudière et comprend une quinzaine de municipalités, dont Rawdon, Sainte-Mélanie, Saint-Côme et Saint-Michel-des-Saints. Des commerces aussi variés que des restaurants, des boutiques de produits du terroir, de l'hébergement, des spas, des pourvoiries et des magasins de chaussures participent à ce programme d'achat local.

Hélène Marchand, directrice générale du Magasin de l'Abbaye Val-Notre-Dame, situé à Saint-Jean-de-Matha, applaudit cette initiative.

«Ça fonctionne super bien, sans coût financier pour le commerçant puisqu'il s'agit entièrement d'un investissement de la MRC. Pour nous, ça nous permet de faire connaître aux gens non seulement nos produits gourmands de la forêt, mais également nos randonnées et nos cours de cuisine. C'est une très belle initiative.»

La MRC a investi 70 000 $ dans ce projet, également supporté par les Caisses Desjardins de la région pour un montant de 10 000 $.