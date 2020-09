[EN DIRECT 21 SEPTEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

AU MONDE

Cas: 31 092 895

Décès: 961 301

CANADA

Cas: 144 660

Décès: 9221

AU QUÉBEC

Cas: 68 128

Décès: 5804

AUX ÉTATS-UNIS

Cas: 6 812 470

Décès: 199 517

TOUTES LES NOUVELLES DU 21 SEPTEMBRE 2020

13h57 | Plus de 60 pays riches adhèrent au dispositif d’accès au vaccin de l’OMS

Adobe Stock

13h36 | «On est dans la deuxième vague», confirme le Dr Arruda

Photo Stevens Leblanc

13h03 | Opération OSCAR: plus de 2200 bars et restaurants visités par les policiers

Photo Stevens Leblanc

12h36 | La Bourse de Paris a connu sa pire séance en plus de trois mois lundi et chuté de 3,74%, déprimée par les inquiétudes autour de la résurgence de la COVID-19 et ses potentielles conséquences sur l’économie, quelques mois après une première vague destructrice.

12h35 | Tous les pubs ont rouvert lundi en Irlande après six mois de fermeture pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, sauf dans la capitale Dublin, où les contaminations augmentent.

12h03 | Le port du masque médical est efficace pour réduire la propagation de la COVID-19 lorsqu’il est porté par un grand nombre de personnes, indique un rapport de l’INSPQ qui relève le manque de données sur la question plus large des méthodes barrières, comme le couvre-visage artisanal.

11h11 | Le Québec enregistre une hausse marquée de 586 cas et de deux décès, pour un bilan total de 68 128 personnes infectées et de 5804 patients décédés.

Photo Agence QMI, Guy Martel

9h27 | Le bilan officiel de la pandémie de COVID-19 devrait atteindre 200 000 morts lundi aux États-Unis, pays le plus durement frappé au monde et où le coronavirus tue actuellement quatre fois plus proportionnellement qu’en Europe.

9h06 | Le Québec dépiste beaucoup plus qu’avant pour la COVID-19, avec près de 30 000 tests menés lors des journées de mercredi, jeudi et vendredi derniers, ce qui pourrait laisser croire qu’il est normal de découvrir plus de cas du virus dans la population.

6H15 | Les bars sont une fois de plus écorchés par les nouvelles mesures sanitaires dans les zones orange décrétées par la Santé publique dimanche, tandis que les restaurants ont l’impression d’avoir été épargnés.

Photo Martin Alarie

1H00 | Des étudiants au collégial ne savent déjà plus où donner de la tête avec les cours en ligne, au point où certains ont préféré abandonner des cours ou même leur session quelques semaines après le début des classes.