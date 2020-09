Opération OSCAR: plus de 2200 bars et restaurants visités par les policiers

Avec 2206 visites dans des établissements au cours du weekend, l’opération OSCAR a été un franc «succès» aux yeux de la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Depuis une semaine, 1 500 avertissements et 90 constats d’infractions ont été distribués.

L'opération policière avait pour but de s'assurer que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale étaient bien respectées dans les établissements licenciés de la province, particulièrement dans les zones plus à risque.

Par ailleurs, le Québec est entré dans le début de la deuxième vague, a confirmé le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda.

Il est «fort probable» que des régions passent en zone rouge, a-t-il affirmé.

