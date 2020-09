La grève est déclenchée dans les garderies en milieu familial

Les travailleuses et travailleurs des services de garde en milieu familial subventionnés sont en grève générale illimitée depuis ce matin. Elles sont en négociations avec le gouvernement depuis 18 mois.

Ce sont 10 000 responsables qui ont décidé de débrayer, pour faire pression sur le gouvernement et faire avancer les négociations.

Près de 50 000 familles québécoises sont touchées et doivent trouver une alternative pour leur enfant.

Médiateur

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec avait proposé au gouvernement une offre de la dernière chance plus tôt hier, et souhaitait qu'un arbitre intervienne pour trancher sur la question salariale, qui divise les deux parties depuis un an et demi.

«On va devoir trouver une solution, sinon la grève va devoir s’éterniser», dit Valérie Grenon, présidente de la Fédération.

Le gouvernement a choisi de nommer un médiateur plutôt qu'un arbitre, ce qui ne fait pas l'affaire des grévistes. La décision d'un arbitre est exécutoire, contrairement à celle d'un médiateur.

Salaires

La question du salaire des éducatrices en milieu familial est au centre du conflit. Payées avec une subvention basée par jour d’occupation, les éducatrices disent dans les faits gagner 12,42$ de l’heure en tenant compte de toutes leurs obligations, soit moins que le salaire minimum qui a été augmenté à 13,10 $ l'heure en mai dernier.

«On va continuer à se battre. C’est impossible de continuer à travailler pour 12,42 $ de l’heure. Personne au Québec n’accepterait ça et le ministre (de la Famille) devrait comprendre ça», appuie Sonia Éthier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec.

Le syndicat demande une augmentation équivalant à 16,75 $ de l’heure. L’écart entre les deux parties est donc de 30 %.

Les éducatrices en milieu familial étaient déjà en moyen de pression, des grèves tournantes étant organisées depuis le début du mois.