L'ancien des Maple Leafs Bob Nevin décède à 82 ans

Le double champion de la coupe Stanley Bob Nevin a rendu l’âme à l’âge de 82 ans, lundi.

C’est l’Association des anciens joueurs des Maple Leafs de Toronto qui en a fait l’annonce par l’entremise de son compte Twitter. Nevin a gravé son nom sur la coupe Stanley deux fois avec le club ontarien en 1962 et 1963.

L’ancien attaquant a disputé 1128 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Maple Leafs, les Rangers de New York, les North Stars de Minnesota et les Kings de Los Angeles. Il a totalisé 307 buts et 726 points entre 1957 et 1976.

Il a également disputé une saison avec les Saguenéens de Chicoutimi, dans la défunte Ligue de hockey du Québec, lors de la saison 1958-1959.