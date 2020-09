Langue française : 50 nouveaux postes à l’OQLF

L’Office québécois de la langue française (OQLF) recevra 5 millions $ supplémentaire de l’État québécois pour lui permettre d’engager 50 nouveaux employés.

Trois nouveaux bureaux verront le jour à Laval, à Longueuil et à Drummondville, une première pour l’Office depuis les années 1980, a souligné l’OQLF dans un communiqué publié lundi. «Il s'agira du plus grand nombre d'employés depuis le début des années 1990», est-il expliqué.

«Tous les nouveaux postes sont consacrés aux activités opérationnelles pour que le droit de travailler en français et le droit des consommateurs d'obtenir des produits et services en français soient respectés», a précisé l’OQLF.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette avait promis au mois d’août dernier un «sérieux coup de barre» pour redresser la situation du français au travail, alors que l’on apprenait que près de 40 % des entreprises québécoises exigent des compétences en anglais à l’embauche.

Parmi les cinquante nouveaux postes créés, une équipe de vingt personnes sera entièrement dédiée aux PME, puisque l’Office a souligné que 70 % des plaintes déposées concernaient ce type d’entreprises.

Dix-sept nouveaux postes se concentreront sur les entreprises de plus de cinquante personnes.

Finalement, le nombre d’inspecteurs sera doublé, passant de quatre à huit, et le nombre de conseillers passera de 8 à 15.

«Un bon début», selon Impératif français

L’organisme Impératif français a «accueilli avec enthousiasme» l’initiative de Québec, «mais, il lui rappelle que ce sont aussi cette loi, ses politiques gouvernementales et sa vision globale qui ont urgemment besoin de modifications et d’ajouts en profondeur relativement à la francisation».

«Le climat social est certainement favorable au Québec pour une révision et une modernisation en profondeur de la Charte et des politiques linguistiques gouvernementales guidées par une approche contraignante, transversale et globale touchant tous les secteurs d’activités de tous les paliers gouvernementaux, des entreprises privées, des sociétés d’État, des commerces de détail, des OSBL... », a souligné Impératif français dans un communiqué signé par son président, Jean-Paul Perreault.

«C’est un bon début, mais il faut beaucoup plus!» a déclaré M. Perreault.