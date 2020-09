Le port du masque médical est efficace pour réduire la transmission de la COVID-19

Le port du masque médical est efficace pour réduire la propagation de la COVID-19 lorsqu’il est porté par un grand nombre de personnes, indique un rapport de l’INSPQ qui relève le manque de données sur la question plus large des méthodes barrières, comme le couvre-visage artisanal.

«Il n’y a pas d’études d’efficacité en milieu communautaire, mais on présume que plus l’adhésion est élevée, plus l’efficacité est grande», a souligné Élisabeth Lajoie, coauteure du rapport et collaboratrice de l’Institut national de santé publique du Québec lundi.

Ce document doit aider les autorités publiques à émettre des recommandations sur les méthodes de protection, tout en exposant les limites des connaissances scientifiques actuelles. Il s’agit d’une méta-analyse sur les études qui portent sur la transmission de la COVID-19, mais également de l’influenza et des symptômes d’allure grippale.

Il fait plusieurs constats:

La différence d’efficacité entre le masque médical et le masque N95, plus coûteux, n’est pas claire.

Le masque chirurgical est plus efficace que le masque artisanal.

Il y a peu de données sur le port du couvre-visage artisanal dans la population générale, et les avancées fulgurantes des couvre-visages dans les derniers mois n’ont pas été prises en compte dans les études.

Le masque médical offre une protection lorsqu’il est porté à la fois par les personnes saines et les personnes malades ou potentiellement malades.

Dans le cas du masque médical, qui regroupe les masques chirurgicaux et les masques de procédure, il favorise une «réduction relative du risque de 18 à 31%», une différence «d’importance pour la santé de la population», note le Dr Lajoie. Sur un groupe de 100 personnes, «on préviendrait de 4 à 8 infections», ajoute-t-elle. «Chaque infection prévenue arrête la transmission de la maladie et nous permet d’éviter la multiplication des cas», ajoute-t-elle.

Les auteurs du rapport soulignent que dans la majorité des études, le taux d’adhésion au port du masque était inférieur à 50%. «On peut penser que si la proportion est plus grande, l'effet est plus grand», a expliqué Élisabeth Lajoie.

Pour ce qui est des masques artisanaux en contexte communautaire, des protections oculaires comme les lunettes ou les visières et des méthodes barrières pour les autres milieux de travail, l’étude «ne peut conclure sur leur efficacité».