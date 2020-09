Le seuil des 3000 cas de COVID-19 franchi à Québec

La Capitale-Nationale maintient son triste record de cas quotidiens de COVID-19 en recensant, pour une deuxième journée consécutive, 92 nouvelles personnes porteuses du virus.

«On a maintenant franchi deux barrières psychologiques à Québec. Les 400 cas par semaine, mais aussi les 3000 cas cumulés depuis le début de la pandémie», a souligné lundi matin le directeur régional de santé publique par intérim, le Dr Jacques Girard, sur les ondes de LCN.

Avec les plus récentes données des autorités sanitaires, Québec compte désormais un total de 3061 cas sur son territoire. Dans la dernière semaine seulement, 497 cas ont été déclarés, soit plus de 16% du total cumulé depuis mars.

Bien qu’aucun décès lié à la COVID-19 n’ait été décelé dans les 24 dernières heures à Québec, deux morts survenues entre le 14 et le 19 septembre viennent tout juste d’être compilées, pour un total de 206. Depuis 14 jours, ce sont 10 citoyens de la Vieille Capitale qui ont succombé au virus.

La COVID s’invite au bingo

Par ailleurs, le Bingo de la Capitale, dans Vanier, a fait savoir dimanche que l’établissement fermait temporairement ses portes en raison du fait qu'un employé a contracté la COVID-19 au courant des derniers jours.

L’employé en question aurait été retiré de ses fonctions dès l’apparition des premiers symptômes «qui s’apparentaient à un léger rhume», mercredi midi, d’après la directrice, Nancy Morin.

«Comme on a une clientèle majoritairement âgée, je ne voulais pas prendre de chance. On va rester fermé pendant deux ou trois jours, minimum, le temps de désinfecter les locaux et de recevoir les résultats des dépistages de tout le personnel», explique Mme Morin, dans une entrevue accordée au Journal.

Visites interdites

Sur la rive sud de Québec, la situation n’est guère plus enviable alors qu'on atteint un nouveau sommet en termes de cas quotidiens. Après avoir dépassé à deux reprises cette semaine le précédent record de 32, puis de 36 cas, elle enregistre cette fois 50 cas supplémentaires.

Aucun décès n'a été décelé en Chaudière-Appalaches depuis le dernier bilan. Cependant, cinq porteurs du coronavirus dans la région y ont succombé dans les deux dernières semaines, soit 38% de tous les cas sur le territoire.

La Chaudière-Appalaches, comme Montréal et Québec, est passée hier au niveau d’alerte modérée (orange). Toutefois, comme les milieux de vie de la région sont lourdement impactés, la Direction régionale de santé publique a décidé de renforcer encore plus les mesures dans ces établissements.

Comme les deux autres régions en zone orange, seules les visites nécessaires à des fins humanitaires et celles des proches aidants apportant une aide considérable seront tolérées dans les CHSLD. Les autres seront interdites.

«Mais nous, on va un step plus loin. On interdit aussi les visites dans les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires et de type familial, les résidences à assistance continue, ainsi que les hôpitaux de Lévis, Montmagny, Thetford et Saint-Georges», explique la porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreau.