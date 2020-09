Quinze cas dans un même groupe d'étudiants à l'Université de Sherbrooke

Un rassemblement dans un bar de Sherbrooke serait à la source de 15 cas positifs à la COVID-19 dans un même groupe d'étudiants de l'Université de Sherbrooke. Résultat: tous les étudiants de première et deuxième années du programme Adaptation scolaire et sociale sont retirés de l'université et suivront leurs cours à distance au moins jusqu'au 27 septembre.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

«C'est un bon exemple de chose qu'il ne faut pas faire, a commenté le directeur de la sécurité et coordonnateur des mesures d'urgence à l'université, Jacques Girard. On encourage nos étudiants à ne pas participer à des activités du genre. Nous avons besoin de la collaboration de tous pour réussir cette session.»

Les étudiants des autres programmes de l'université, y compris ceux de la Faculté d'éducation, peuvent continuer d'étudier sur le campus.

Au cours du week-end, les policiers de Sherbrooke ont visité 39 établissements lors de l'opération OSCAR.

Un seul rapport d'infraction a été rédigé: le Caffuccino sur la rue King Ouest ne tenait pas de registre des clients et a dépassé le nombre limite de clients à l'intérieur.

À Granby, il y a eu 31 visites policières dans les restaurants et les bars. Les agents ont remis cinq rapports d'infraction pour le non-respect du 2 mètres de distance et pour le non-port du masque.