Un album posthume pour Gord Downie

Trois ans après son décès, la voix de Gord Downie résonnera à nouveau.

Un album, contenant dix chansons originales enregistrées trois mois avant sa mort, sera lancé le 16 octobre.

L’opus Away is Mine comprendra des versions acoustiques et électriques de ces chansons enregistrées dans le studio des Tragically Hip, à Bath, en Ontario.

Deux simples ont été lancés, lundi, avec les titres Hotel Worth et Useless Nights.

Gord Downie a enregistré ces dix chansons avec son ami guitariste Josh Finlayson, Travis Good, de la formation The Sadies, Dave « Billy Ray » Coster et son fils, Lou Downie.

Away is Mine sera offert dans les formats CD, numérique, et vinyle.