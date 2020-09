Un été «surprenant» pour les galeries d’art

Pour certaines galeries d’art du Vieux-Québec, les ventes à des touristes étrangers représentaient avant la pandémie jusqu’à 75 % du chiffre d’affaires. Avec le confinement et les frontières fermées, les galeristes s’attendaient donc à un été catastrophique. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit.

Certaines galeries d’art ont battu des records de ventes cet été grâce à une clientèle touristique québécoise abondante.

C’est le cas, entre autres, des galeries Québec Art et Douce Passion, situées à la Place Royale. La propriétaire des deux galeries, France Marcotte, rapporte une hausse de son chiffre d’affaires de 10 % par comparaison à l’été dernier.

Les galeristes du Vieux-Québec contactés par Le Journal expliquent, d’une même voix, que les touristes québécois, montréalais et canadiens ont compensé l’absence de clientèle internationale.

Photo Jean-François Desgagné

«Ce n’est pas les ventes qu’on prévoyait. C’est surprenant», commente le copropriétaire de la Galerie Perreault, Rafaël Perreault.

«J’ai battu des records au mois d’août», relate pour sa part la propriétaire de la Galerie Zen, Esther Garneau.

Le propriétaire des Galeries Beauchamp, Vincent Beauchamp, ne s’attendait pas non plus à des chiffres «aussi forts».

Le bon achalandage n’a toutefois pas été suffisant pour toutes les galeries. La propriétaire de la Galerie Urbania, rue Saint-Paul, a décidé de ne pas renouveler le bail de la galerie en juillet en raison des difficultés liées la pandémie. Kathie Robitaille confie maintenant miser entièrement sur sa galerie virtuelle, qui elle, continue ses activités avec des projets innovants et créatifs.

Photo Simon Clark

Une nouvelle clientèle

Sinon, les autres galeristes du Vieux-Québec ont pu observer cet été le renouvellement de leur clientèle, dont beaucoup de jeunes qui en étaient à leur premier achat d’œuvres d’art.

«J’ai beaucoup de jeunes couples qui me disaient que ça faisait longtemps qu’ils rêvaient d’avoir une œuvre d’art, qu’ils ont moins voyagé, alors ils se gâtent», souligne Esther Garneau.

«Ce que les gens me disaient, c’est : moi, je devrais être en voyage, et je viens me gâter, rapporte également France Marcotte. Ça, on l’entendait souvent, comme aussi le fait que les gens voulaient redécorer leur demeure en raison du télétravail.»

«Oui, il y a beaucoup de nouveaux clients, et de jeunes clients. C’est une très bonne nouvelle. Et les gens ont compris le message d’acheter local, ils viennent pour les peintres québécois», soutient Rafaël Perreault.

Un automne dans l’inconnu

Cela dit, les galeristes anticipent la saison froide qui approche à grands pas.

«C’est retombé tranquille, remarque Esther Garneau. Habituellement, à cette période-ci, on a beaucoup de croisiéristes. S’il y a du beau temps, ça va nous aider. Mais c’est un gros point d’interrogation à savoir quelle clientèle on aura cet automne.»