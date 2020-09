SARRAZIN, Raoul



M. Raoul Sarrazin est décédé au CHSLD Mc Duff de Repentigny, le 22 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, fils de feu M. Gérard Sarrazin et feu Mme Isabelle Adam, frère de feu Clément et feu Étienne.Il est né à St-Barthélémy le 25 juillet 1938 et a ensuite déménagé à Pointe-aux-Trembles. Raoul a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1960 à Rome en boxe.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Huguette Miron, ses frères et soeurs André (Paulette), Régent, Mario (Ginette), Yves (Manon), Gislaine (Claude), Louisette (Alain), Huguette, Mariette, Francine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une messe sera célébrée en son honneur le samedi 26 septembre 2020 à 13h en l'église de St-Barthélémy, 601 Place St-Barthélémy, St-Barthélémy, Qc, J0K 1X0, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de la paroisse (situé à 2 km de l'église).Vous pouvez faire un don pour la recherche à la Société Alzheimer Lanaudière.