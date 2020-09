HOULE, Gérard



À Saint-Jérôme, originaire de Laval-Ouest, le 16 septembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Houle, époux de Mme Huguette Labelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Robert (Line) et Manon, ses petits-enfants, Patrice, Patricia (Lucien) et Shana et une arrière-petite-fille Alicia, sa soeur Jeanne d'Arc (feu Elphège), son beau-frère Guy (Huguette) ainsi que Nicole (Maurice, Marc (Nathalie), Stéphane, Audrey et Jérémie), sa tante Léontine, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le lundi 28 septembre dès 9h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même lundi à 11h en l'église de Saint-Eustache, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Votre présence en salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec.